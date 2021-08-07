Altına yatırım yapanlar dikkat
Altın fiyatları, ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında bir ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından uzmanlar altın yatırımcılarının tedirgin olacağı bir durumun olmayacağını söyledi.
ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından altında yaşanan düşüş sonrasında altın yatırımcıları tedirgin olurken Döviz ve Sarrafiye Genel Müdürü Nurullah Uzer, değer kaybının dolardaki yükseliş ile telafi olacağını söyledi.
Uzer, "Altın dün ABD’de açılan tarım dışı istihdam verilerinden sonra bir miktar geri çekilme yaşadı. Bu geri çekilmelerin az da olsa biraz daha devam edeceğini düşünüyoruz. Ancak onstaki düşüşü dolardaki yükseliş süspansiyon ettiği için genel bazda altında çok ciddi kayıpların yaşanacağını düşünmüyoruz. Ancak altının kısa bir süre de olsa 480 ila 490 arasına çekileceğini tahmin ediyoruz. Bugün altında güncel fiyatımız 493 lira civarında. Hafta başında belki 3 ila 5 lira arasında bir değer kaybı yaşayabilir. Ama bu değer kaybı dolardaki yükseliş ile beraber tekrar telafi edeceğini düşünüyorum" dedi.
“ALTIN YATIRIMCILARI TEDİRGİN OLMASIN”
Döviz ve Sarrafiye Genel Müdürü Nurullah Uzer, orta ve uzun vadede altını yatırım aracı olarak görenlerin tedirgin olmalarını gerektiren bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti. Uzer, “Bence altın yatırımcılarının tedirgin olmalarına gerek yok. Altın her zaman dediğimiz gibi orta ve uzun vadeli yatırım aracıdır. Yatırımcılarımız sabrettiği sürece ve yatırımlarını orta ve uzun vade düşündükleri sürece altından hiçbir şekilde tedirgin olacakları bir durum yok” diye konuştu.
Video Haberler
- Et yiyen dev çekirge görenleri hayretler içinde bıraktı
- Aynı köyde 2 gün sonra yeniden orman yangını
- Boz ayıya araç çarptı
- Muavin fark etti! Bagajda ölü bulundu
- Sıcakta yatarken bulundu, polis ne yaptıysa uyandıramadı
- Bakan Pakdemirli'ye protesto anı kamerada
- Metroya maskesiz bindi, Özel harekâtçıyım dedi
- Van'da kaydedildi: Yerden gökyüzüne kadar uzanıyor
- Araç devrildi; genç sürücü ölümden döndü
- Esnaf kavgasında sopa ve tabureler havada uçuştu
En Çok Okunan Haberler
- Jet-ski olayında yeni gelişme
- Afgan göçmenler arasında neden kadın ve çocuk yok?
- Sırada, tartışmalı üç bakan var
- Bakan Pakdemirli'ye protesto anı kamerada
- Milli voleybolcular hakkında skandal sözler
- Peker'den şüpheli ölümlerle ilgili flaş iddialar
- Kayyum tartışmasına Alnını karışlarım yanıtı
- Oyuncu afet bölgesine gönderilenleri görünce isyan etti
- TFF Başkanı'na ve AKP'li Çelik'e büyük şok!
- CHP'den Erdoğan'a: Son derece tehlikeli bir yaklaşım!