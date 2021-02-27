Altına yeni güvence: Darphane çıkışlı olup olmadığı tespit edilecek
Sahteciliğe karşı koruma ve takip sağlayan sistemle piyasadaki altınların darphane çıkışlı olup olmadığı tespit edilecek.
ASELSAN ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü arasında biyometrik altın tanımlama ve takip alanında iş birliği protokolü imzaladı.
İş birliği kapsamında Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün ürettiği Cumhuriyet altınlarının biyometrik tanımlaması yapılacak. Sahteciliğe karşı koruma ve takip sağlayan sistemle piyasadaki altınların darphane çıkışlı olup olmadığı tespit edilecek.
Geliştirilecek teknolojinin madeni para ile diğer madeni nesnelerde kullanılması ve başka olası uygulama alanlarında iş birliği hedefleniyor.
Cumhuriyet altını, devlet güvencesi altında Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce basılıyor. Ağırlıkta, ayarda ve kalitede güven ile standardı sağlamak üzere Cumhuriyet altını sadece Darphane tarafından üretiliyor.
Darphane, kendisine külçe altın teslim edenlere sipariş üzerine Cumhuriyet altını üretimi yapıyor. Cumhuriyet altın sikkeleri ve Cumhuriyet ziynet altınları olmak üzere 2 tür bulunuyor. Her 2 türün de ağırlığa göre beşlik, iki buçukluk, birlik, yarımlık ve çeyreklik olmak üzere beşer çeşidi kullanılıyor.
En Çok Okunan Haberler
- Emekli hemşire: 'Bebekleri değiştirdim'
- TRT spikerinden Erdoğan'ın rahatsızlığı için açıklama
- Pentagon'dan S-400 açıklaması
- Artık tek yıldız değil
- Hangi iller normalleşecek, hangi iller bekleyecek?
- Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
- Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında yeni gelişme
- Fatih Altaylı'dan Kanal İstanbul yorumu
- Halkbank soruşturmasının sonlandırılmasını istedi
- Cemal Kaşıkçı'yı Prens Selman'ın öldürttüğü ortaya çıktı
Video Haberler
- Kalem Adası 400 milyon liraya satılık
- Bakan Ya Allah Bismillah dedi, Erdoğan hemen ikaz etti
- Kanlı infazın güvenlik kamerası görüntüleri çıktı
- Erdoğan balık aldı... 'Aynı balıktan tekrar istiyorum'
- AKP teşkilatında at binip, ok atan Recep Tayyip dönemi
- Otomobiliyle su kanalına uçtu
- Yavru köpeği sahiplenip biberon ve şırıngayla beslediler
- 4 kadına cinsel tacizde bulundu!
- Kılıçdaroğlu'ndan peçete göndermesi
- İstanbul'da skandal görüntülere ceza yağdı
En Çok Okunan Haberler
- Emekli hemşire: 'Bebekleri değiştirdim'
- TRT spikerinden Erdoğan'ın rahatsızlığı için açıklama
- Pentagon'dan S-400 açıklaması
- Artık tek yıldız değil
- Hangi iller normalleşecek, hangi iller bekleyecek?
- Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
- Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında yeni gelişme
- Fatih Altaylı'dan Kanal İstanbul yorumu
- Halkbank soruşturmasının sonlandırılmasını istedi
- Cemal Kaşıkçı'yı Prens Selman'ın öldürttüğü ortaya çıktı