Altında rakamlar

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 462,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.067,00 lira oldu.

cumhuriyet.com.tr
13 Kasım 2020 Cuma, 13:08
Abone Ol google-news

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler