Altında son durum

05 Ağustos 2021 Perşembe, 11:40

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 494 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 497,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 815 lira, Cumhuriyet altını da 3.325 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.813 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, para politikasındaki belirsizliklerle altının ons fiyatında yön arayışının devam ettiğini kaydederek, makroekonomik veri akışının altının ons fiyatındaki gidişatta etkili olabileceğini bildirdi.

Altının ons fiyatının son bir aydır 1.790-1.830 bandında dalgalı bir seyir izlediğine dikkati çeken analistler, bu seviyelerin kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini kaydetti.

Analistler, altın yatırımcısının yarın ABD'de açıklanacak istihdam raporunu beklediğini belirterek, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ile ABD'de işsizlik başvuruları verisinin takip edileceğini ifade etti.