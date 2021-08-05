Dolarda sert yükseliş

05 Ağustos 2021 Perşembe, 09:45

Tüketici enflasyonu TL'de birikimli değer kaybı ve salgın tedbirlerin azaltılmasının da etkisiyle Temmuz ayında %18.95 ile beklentilerin üzerinde artarak iki yılın zirvesine ulaştı ve TCMB'nin politika faizine yaklaştı. Veri sonrası 8.3'ün altını test eden dolar/TL devamında ise son 2 günde bu kazançları koruyamayarak yönünü yukarı çevirdi.

Dolar/TL bu hafta hariç yaklaşık 1.5 aydır sakin ve aşağı yönlü bir seyir izliyordu. Kur 8.75'li seviyelerden, önce 8.6, geçen hafta itibarıyla 8.4'e, Salı günü ise 8.2950'ye kadar geriledi. Kurda 8.88 seviyesindeki tarihi zirvesinin altında sınırlı kazançlar da yaklaşık 6 haftadır devam ediyordu.

Dolar/TL sert düşüşleri, beklentilerin çok üzerindeki enflasyon verilerinin ardından da sürdürdü ancak bu düşüş veri günü öğleden sonra kalıcı olmadı ve kur günü 8.4 civarında tamamladı.

Dolar/TL dün de yükselişini sürdürdükten sonra bu sabah güne 8.51'e yükselerek başladı. Kur bu sabah ise saat 0847 itibarıyla 8.4850/8.5000 seviyesindeydi. Euro/TL 10.0420/10.0606, sepet bazında TL 9.2635/9.2803 seviyesindeydi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri 382/386 baz puan seviyesinde.

ERDOĞAN: FAİZLERDE DÜŞÜŞE GEÇİLECEK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise Ağustos ayının kırılma noktası olduğunu ve enflasyonda düşüşün görüleceğini belirterek, bununla birlikte faizlerde de düşüşe geçileceğini söyledi.

Dün akşam A Haber-ATV ortak yayınına çıkan Erdoğan "Özellikle Ağustos ayını geride bıraktığımızda Ağustos ile birlikte enflasyonda da düşüşü göreceğiz. Şu anda bulunduğumuzun çok çok altında olur. Buradan ben de sinyalimi belli yerlere vermiş oluyorum. Bundan sonra enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Zira faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz" dedi.

Yüksek faizin yüksek enflasyonu getirdiğini ifade eden Erdoğan, "Ama düşük faiz de düşük enflasyonu getirecektir. Ağustos ayı kırılma noktasıdır ve Ağustos ayı ile beraber de artık düşük enflasyona inşallah geçeceğiz" diye konuştu.

AZALMASINI BERABERİNDE GETİRDİ

Enflasyonun politika faizine ulaşması TCMB'nin yüzde 19 seviyesindeki politika faizi enflasyonu düşürmek için yeterince sıkı mı tartışması yaratırken, veri sonrası yılsonuna doğru beklenen faiz indirimi tahminleri azaltılıp ötelenmeye başladı. Bu süreç TL'de son dönemde görülen değer kazançlarının azalmasını beraberinde getirdi.

TL'DE DEĞER KAYBINDA ETKENLER ARASINDA

Küresel piyasalarda ise dolar Fed'in para politikasını sıkılaştırma yanlısı açıklamalarının, sıkılaştırma politikasının muhtemel zamanlamasını öne çekilmesine neden olmasıyla yükselirken, Avrupa ve Japonya'da bu konuda adım atılması uzak ihtimal olarak kalmaya devam etti. Dolardaki değer kaybının dün itibarıyla değer kazancına dönüşmesi de TL'de değer kaybında etkenler arasında.

'DEĞER KAZANCI YARATARAK'

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "TCMB'nin faiz indirimi yapabileceği bir alanının bugün ya da bu ay itibarıyla mümkün olmadığını görüyoruz. Enflasyon verilerinin açıklanması sonrası TL'de son 6 haftadır devam eden değer kazançlarının yerini değer kaybına bıraktığını görüyoruz. Burada enflasyonun politika faizine yakınlaşması ve siyasilerin bu ortamda faiz indirimi istemesi önemli bir etken" dedi ve ekledi:

"Ağustos enflasyonu için beklentimiz verinin yüzde 18.95'ten aşağı bir seviyede oluşacağı yönünde. Bu bir avantaj ancak yılın son aylardından önce faiz indirimi yapılacağı endişesi TL'yi önümüzdeki günlerde de baskılayabilir. Bugün için baktığımızda Fed'den gelen mesajların da dolarda değer kazancı yaratarak TL'de kayıpları etkilediğini görüyoruz."

Bankacı kurumsal taraftan gelen döviz talebinin de son günlerde TL'de değer kaybında etkili olduğunu ve hacimlerin yüksek olmadığını da söyledi.

DAHA AZ BİR DÜŞÜŞ GERÇEKLEŞECEĞİ YÖNÜNDE

Enflasyonun yıl sonunda düşüşe geçmesi genel beklenti. TCMB üçüncü çeyrek sonunda dördüncü çeyrek başında enflasyonda belirgin düşüş bekliyor. Piyasaların genel beklentisi ise enflasyonda düşüşün yılın son aylarında olacağını ve bankanın beklentisinden daha az bir düşüş gerçekleşeceği yönünde.

TCMB'nin yılsonu tahmini yüzde 14.1 seviyesindeyken piyasa beklentisi %16 seviyesinde ve son aylarda belirgin bir şekilde yukarı revize ediliyor.

Merkez Bankası 2021 yılsonu enflasyon tahminini %12.2'den %14.1'e yükselttiği geçen haftaki enflasyon raporunda, enflasyonda son çeyrekte belirgin düşüş olacağı ve siyasilerin faiz indirim çağrılarına rağmen para politikasında önümüzdeki dönemde de sıkı duruşun süreceği mesajını vermişti.