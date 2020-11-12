Altında son rakamlar
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 471,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.125,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
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