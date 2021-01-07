Altının kilogram fiyatı geriledi

07 Ocak 2021 Perşembe, 16:54

Altın piyasasında, en düşük 445 bin lirayı, en yüksek ise 456 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 azalışla 452 bin 300 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 951 milyon 625 bin 64,27 lira, işlem miktarı ise 2.119,60 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 975 milyon 232 bin 533,37 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.