Altının kilogramı 464 bin 500 liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 464 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 460 bin 600 lirayı, en yüksek ise 464 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 464 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 730 milyon 547 bin 438,63 lira, işlem miktarı ise 1.584,45 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 751 milyon 513 bin 846,25 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Atanur Kuyumculuk, AG Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|457.100,00
|1.780,00
|En Düşük
|460.600,00
|1.770,00
|En Yüksek
|464.500,00
|1.789,10
|Kapanış
|464.500,00
|1.770,50
|Ağırlıklı Ortalama
|461.860,46
|1.778.47
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|730.547.438,63
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|1.584,45
|Toplam İşlem Adedi
|49
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