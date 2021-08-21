Altınordu; Hasan Berat Kayalı, Arda Kırgıl, Furkan Yöntem ve Muhammet Zişan Turan ile sözleşme imzaladı
Altınordu, altyapısında forma giyen Hasan Berat Kayalı, Arda Kırgıl, Furkan Yöntem ve Muhammet Zişan Turan ile profesyonel sözleşme imzaladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, 18 ve 19 yaş altı takımı oyuncularından Hasan Berat Kayalı, Arda Kırgıl, Furkan Yöntem ve Muhammet Zişan Turan'la profesyonel sözleşme imzaladı.
Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, genç oyuncular için Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde düzenlenen imza törenine Altınordu Futbol Akdemisi (ALFA) İdari Direktörü Hande Özel ve ALFA İdari İşler Şefi Ahmet Furkan Can'ın yanı sıra futbolcuların ailelerinin de katıldığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Hande Özel, imzaların hayırlı olması dileğinde bulunarak, genç futbolcuların bundan sonra daha azimli çalışarak profesyonel hayatlarına devam etmeleri gerektiğini kaydetti.
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