Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! 2 isim gidiyor
Teknik direktör Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği yeni transfer Steven Caulker ve Mame Thiam Kayserispor'la görüşüyor.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği yeni transfer Steven Caulker ve Mame Thiam'ın yeni takımları belli olmak üzere.
Kayserispor'un yeni Teknik Direktörü Hikmet Karaman, iki oyuncu için Fenerbahçe Kulübü ile anlaştıklarını belirterek "Hafta içi iki transfer biter" açıklamasını yaptı.
Yeni sezonda Fenerbahçe'yi 3'lü savunmayla oynatmayı planlayan teknik direktör Vitor Pereira'nın İngiliz stoperi ilk 11'de düşünmediği ortaya çıkmıştı.
CAULKER'İN PERFORMANSI
Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce iki yıl Alanyaspor'un formasını giyen Caulker, Akdeniz ekibinde geçtiğimiz sezon oynadığı 32 maçta üç gol ve iki asistlik performans göstermişti.
THİAM'IN PERFORMANSI
Fenerbahçe formasıyla 2020/2021 sezonunda 34 maça çıkan Thiam, 8 gol, 4 asistlik katkıda bulunmuştu. 2019/2020 sezonunda da Kasımpaşa'da 28 maçta 12 gol, 8 asist yapmıştı.
Kaynak: Ajansspor / Kayseri yerel basını
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