Süper Lig'de Adana Demirspor - Konyaspor maçının başlama saati değişti
TFF, Süper Lig'in üçüncü haftasındaki Adana Demirspor - İttifak Holding Konyaspor maçının başlama saatinin değiştirildiğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 3. haftasında yapılacak Adana Demirspor - İttifak Holding Konyaspor müsabakasının saatinde değişikliğe gitti.
Daha önce 27 Ağustos Cuma günü saat 20.30 olarak açıklanan karşılaşmanın başlama saati, TFF'nin internet sitesindeki maç programı bölümünde 21.45 olarak değiştirildi.
Yeni Adana Stadı'nda oynanacak karşılaşmadaki saat değişikliğini Adana Demirspor da sosyal medya hesabından duyurdu.
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