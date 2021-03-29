Altınordu’nun genç yıldızı Enis Destan, A Milli Takım’da
Altınordulu Enis Destan, 21 resmi maçta 10 kez fileleri havalandırdı, 2 kez de asist yaptı.
Altınordu’nun 18 yaşındaki santrforu Enis Destan, A Milli Takım kadrosuna dahil edildi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 3. maçında oynanacak Letonya karşılaşması öncesinde yaptığı açıklamada olağanüstü koşullar sebebiyle 8 futbolcunun kadrodan ayrıldığını açıkladı. Güneş, yaptığı açıklamada Altınordu’nun 18 yaşındaki santrforu Enis Destan’ı kadroya dahil ettiklerini duyurdu.
Ümit Milli Takım formasını 1 kez giyen Enis Destan, bu sezon başında altyapısından yetiştiği Altınordu ile profesyonel sözleşme imzalamıştı. Altınordu ile bu sezon çıktığı 21 resmi maçta 10 kez fileleri havalandıran genç golcü, 2 kez de asist yapma başarısı göstermişti.
Video Haberler
- Dev piton yılanının aniden saldırısına uğradı
- Van'ın ikinci balık türü tescillendi
- Zeytinburnu'nda kıyıya vuran geminin parçalanma işlemi
- Ekrem İmamoğlu'nun 'Kadayıf' anısı
- Antalya'da skandal görüntüler! Korku dolu anlar yaşattı
- Kuşadası'nda 'ölümsüzlük' mantarı bulundu
- Kadıköy'de gergin anlar! Polis böyle müdahale etti
- Erdoğan'a zor soru
- O 'dehşet fotoğraf'taki kişi konuştu
- Bağcılar'da ortalığın savaş alanına döndüğü kavga anı
En Çok Okunan Haberler
- Hababam Sınıfı'nın usta oyuncusu yaşamını yitirdi
- Nereden geliyor bu pudraşekerin suyu...
- Uyuşturucu kullanan AKP'li Ayvatoğlu'ndan açıklama
- Kabine toplantısı öncesinde flaş açıklama
- Hırsızlıkla suçlandı, yaşamına son verdi
- Dolar ve Avro'da sert yükseliş
- Tapuda yeni dönem başlıyor
- 'Ayvatoğlu' yankıları sürüyor
- Erdoğan'dan Xiaomi açıklaması
- İşte 'tekkedeki amiral'in cemaati!