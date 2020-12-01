Altun'dan AB açıklaması: "Gayret ediyoruz"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Avrupa Birliği ile daha yakın bir ilişki kurmak istiyor ve buna gayret ediyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Pandemi Sonrası Dünyada Uluslararası Düzen ve Değişen Dinamikler" temasıyla çevrim içi olarak düzenlenen TRT World Forum 2020'nin açılışında konuştu.
AB ile yakın ilişki kurmak için gayret edildiğini savunan Altun, şöyle dedi:
"Avrupa Birliği ile daha yakın bir ilişki kurmak istiyor ve buna gayret ediyoruz. Ortak dayanışma ve iş birliğimiz, Avrupa'daki nefret ve ayrımcılık çağrılarına karşı koyma noktasında kilit önemdedir. Birliğin, dünyadaki Müslümanlarla bir sorunu olmadığını kanıtlamasının tek yolu, Türkiye'ye saygılı davranmasıdır. Zira dostluğun, riyakarlık ve üstten bakmayla bir arada olamayacağı ortadadır. Türkiye'nin 'taviz vererek Avrupa'nın dostluğunu kazanması gerektiği' fikri, hem haksızdır hem de gerçeklikten uzaktır. Bunun yerine, Avrupalı ??muhataplarımıza, ilişkilerimizi ileriye götürecek tek unsurun diyalog olduğunu ifade ediyoruz."
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