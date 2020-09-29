Altun şikayet etti, ifadeye çağrıldı
Medya Notu isimli internet sitesinden genel yayın yönetmeni Serhat Ramay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un şikayetiyle ifadeye çağrıldığnı duyurdu.
Gelecek Partisi'ne yakınlığıyla bilinen Medya Notu isimli internet sitesinden genel yayın yönetmeni Serhat Ramay ifadeye çağrıldı.
Serhat Ramay için şikayetçi olan kişinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun olduğu öğrenildi.
Serhat Ramay, durumu "Fahrettin Altun beyfendi şikayetçi olmuş ifadeye gidiyoruz. Hayirlisi bakalim" diyerek duyurdu.
Şikayet gerekçesinin ne olduğu ise henüz bilinmiyor.
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