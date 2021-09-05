Amasyalı çiftçi Ömer Sarı, salatalığın neden zam şampiyonu olduğunu açıkladı

05 Eylül 2021 Pazar, 22:57

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklamasına göre; tüketici fiyatları bazında ağustosta en fazla fiyat artışı yüzde 56,30 ile salatalıkta oldu. TÜİK verilerine göre, salatalığı; yüzde 43,85 fiyat artışı ile kabak, yüzde 36,14 ile limon izledi. Ağustosta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 32,79 ile taze fasulye, yüzde 21,74 ile karpuz, yüzde 19,11 ile kuru soğan yer aldı.

Sebze ve meyvedeki fiyat artışlarının nedenleri konusundaki tartışmalar sürerken salatalığın neden zam şampiyonu olduğunu, Amasya’da geçimini seracılıkla sağlayan Ömer Sarı, ANKA Haber Ajansı’na şöyle anlattı:

"ÇİFTÇİ SALATALIKTAN PARA KAZANAMAD"

“Salatalık neden zam şampiyonu oldu? Salatalık ekimi azaldı. Çiftçilerimiz yıllardan bu yana salatalıktan para kazanamadı. Kazanamadığı için haliyle ekimi de azaldı. Salatalığın düşmanı çok. Beş altı çeşit haşere var. Bir ilaç, bir tanesini öldürüyor. Çiftçi, üretirken zirai tarım ürünleri satanlara kazandırıyor paryı. Haftalık ilaç isteyen, haftalık gübre isteyen bir bitki. İşçi maliyeti yüksek. Bakım maliyeti, ilaç maliyeti yüksek. Gübre vermezsen, ilaç vermezsen ikinci ürünü alamazsın.

Çiftçilerimiz, maliyet yüzünden ekimi bıraktı. Bu yıl bu yüzden salatalık zam şampiyonu oldu. Çiftçide pahalı değil, siz tüketiciler çarşıda, pazarda pahalı yiyorsunuz. Yine bizden alan kazanıyor. Biz kazanamıyoruz. El elde baş başta. Niye? Gübre pahalı, ilaç pahalı. Bunun fidesi pahalı.”

“DOMATESİ DE PAHALIYA YİYECEKSİNİZ”

Gelecek yıl aynı durumun domateste yaşanacağını, domatesin zam şampiyonu olacağını söyleyen Sarı; “Ben domates ekmeyeceğim artık. Çünkü domatesin de maliyeti yüksek. Fidenin tanesi 5 buçuk lira. Gelecek seneye belki 6-7 lira olacak. Gübreye, ilaca gücümüz yetmiyor. Yıllar öncesinde kasım ayına kadar domates toplardık buradan. Şimdi temmuzun ortası gibi bizim burada domates bitiyor. Bir haşere çıktı. İlacı pahalı. Eskiden domates güvesi olmadığı zaman 25 ton domates alıyorduk. Şimdi dönüme 10 ton domates alıyoruz. Haliyle siz tüketicilerde yine pahalı yiyeceksiniz” diye konuştu.

“SALATALIK TARLADA 1 BUÇUK LİRA AMA HABERLERDE ZAM ŞAMPİYONU”

Tarım Kredi Kooperatifi'ne de borçlu olduğunu söyleyen çiftçi Sarı, şöyle konuştu:

"Gübre sektörüne, ilaç sektörüne el atılmazsa yine üretimi bırakacağız. Gübre aldı başını gitti. Çiftçilerin gücü yeten gübre alıyor. Gücü yetmeyen alamıyor. Salatalık tarlada 1 buçuk lira ama haberlerde görüyoruz zam şampiyonu. Çiftçi şimdi buradan Tarım Kredi Kooperatifi’ne olan borcunu mu yatırsın? Evini mi geçindirsin? Ben kendimden örnek vereyim. Ben bugün arabamı, traktörümü satıyorum. Tarım Kredi Kooperatifi’nin yüzde 30 peşinatını bir araya getiremiyorum."