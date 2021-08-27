Düşük zam kabul edilmişti: Eğitim Bir-Sen'den 'maddi kazanımları bırakın' mesajı

27 Ağustos 2021 Cuma, 16:00

Hükümet ile Memur-Sen, memur ve emeklilerine verilecek zam oranında 2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 5+enflasyon farkı, ikinci yarısı için de yüzde 7+enflasyon farkı üzerinde anlaştı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da yapılan zammı övdü.

SENDİKA ŞUBESİNDEN İLGİNÇ MESAJ

Düşük zamma destek veren Yalçın'ınI Memur-Sen'e bağlı Eğitim Bir-Sen'in Malatya 2 nolu Şubesi'nden ilginç bir destek geldi.

"Önemli olan sadece maddi kazanım değildir" denilerek düşük zammın övüldüğü mesajda, "Maneviyatını maddiyatla değişen her insan doyumsuzluğun zirvesine koşar. Ancak maddiyatın bir zirvesi yoktur. Bırakın maddi kazanımları ne çabuk unuttuk söz sahibi bile olmadığımız o günleri. O yüzden çok kazançlıyız, hem de çok" ifadeleri yer aldı.

Hükümet yanlısı sendikanın şubesine ait sosyal medya hesabından paylaşılan mesaja birçok yurttaş tepki gösterince, mesaj kaldırıldı.

GELEN TEPKİLERE DE YANIT VERİLDİ

Söz konusu paylaşım kaldırıldı fakat sendikaya ait hesaptan tepki gösteren yurttaşlara yanıt verilmeye deva edildi.

O yanıtlar şöyle: