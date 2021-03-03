Amazon logosunu değiştirdi: Adolf Hitler'e benzetildi!
Çevrimiçi alışveriş platformu Amazon mobil uygulamasındaki logosunu değiştirdi. Yeni logo bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından Adolf Hitler’e benzetildi.
Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos’un sahibi olduğu çevrimiçi alışveriş platformu Amazon, mobil uygulamasındaki logosunu değiştirdi.
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, yeni logo bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından Adolf Hitler’e benzetildi.
Amazon sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan bu benzetme ile ilgili bir açıklamada bulunmazken, yeni logonun kullanıcılardan gelen geri dönüşler dikkate alınarak tasarlandığı bilgisinin altını çizdi.
The Verge’e açıklamalarda bulunan Amazon sözcüsü “Yeni logoyu, müşterilerimiz kapılarının önünde paketlerini gördüklerinde olduğu gibi, telefonlarından alışveriş yolculuğuna başladıklarında beklenti, heyecan ve neşe uyandıracak şekilde tasarladık” dedi.
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