Amazon Prime Video Türkiye’nin eylül 2021 takvimi açıklandı

27 Ağustos 2021 Cuma, 18:00

Amazon Prime Video, eylül ayında Türkiye’de yayına girecek yeni yapımları açıkladı.



Amazon Prime'dan yapılan açıklamaya göre, Eylül ayında Türkçe altyazı seçeneğiyle Prime üyeleriyle buluşacak popüler Amazon Originals yapımları arasında geleneksel bir hikâyeyi cesur bir hamle ile farklı, müziksel bir açıdan ele alan “Cinderella”, dört bölümden oluşan belgesel dizi “Lularich”, London’s West End’in ödüllü, hit müzikalinden uyarlanan “Everybody’s Talking About Jamie” ve çarpıcı öykü “Birds of Paradise” yer alıyor.



Prime üyeleri Prime Video ile popüler film ve dizilerden oluşan bir seçkiye ulaşabiliyor