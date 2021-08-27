Amazon Prime Video Türkiye’nin eylül 2021 takvimi açıklandı
Amazon Prime Video, eylül ayında Türkiye’de yayına girecek yeni yapımları açıkladı.
Amazon Prime Video, eylül ayında Türkiye’de yayına girecek yeni yapımları açıkladı.
Amazon Prime'dan yapılan açıklamaya göre, Eylül ayında Türkçe altyazı seçeneğiyle Prime üyeleriyle buluşacak popüler Amazon Originals yapımları arasında geleneksel bir hikâyeyi cesur bir hamle ile farklı, müziksel bir açıdan ele alan “Cinderella”, dört bölümden oluşan belgesel dizi “Lularich”, London’s West End’in ödüllü, hit müzikalinden uyarlanan “Everybody’s Talking About Jamie” ve çarpıcı öykü “Birds of Paradise” yer alıyor.
Prime üyeleri Prime Video ile popüler film ve dizilerden oluşan bir seçkiye ulaşabiliyor
Video Haberler
- İş insanının el ve ayaklarını bağlayarak gasp ettiler
- İstanbul'da skandal olay! Kameraya böyle yakalandı
- İstanbul'da yüksek sesli müzik kavgası
- Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler
- Ege'de Türk balıkçılara taşlı saldırı
- Trenin makinistine el sallayıp durdurmaya çalıştı
- JASAT ekibini şoke eden olay
- Restoranda çalışan garson, aşçıları vurdu: 2 yaralı
- Kask takmayan motosikletli hayatını kaybetti
- Düğünde oynayan teyzeyi görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Seren Serengil'den Gülben Ergen'e dikkat çeken sözler
- 400'den fazla erkeğin toplu tacizine uğradı!
- Gülben Ergen'den 'korona' paylaşımı düzeltmesi
- Maçoğlu: Kaymakam üzerimize yürüdü
- Manisa'da işçilerin olduğu araçta kaza: 4 ölü, 6 yaralı
- Anadolu insanı asla böyle değildi
- Selin Ciğerci'den Deniz Akkaya için yeni hamle
- Erdoğan, Taliban'ın teklifini açıkladı
- Erdoğan ve Bahçeli'nin bu fotoğrafına dikkat çeken yorum
- Türk yetkililer 'havalimanı' kararını açıkladı