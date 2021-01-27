Amazon Prime Video Türkiye'nin Şubat 2021 takvimi açıklandı

27 Ocak 2021 Çarşamba, 11:32

Amazon Prime Video Türkiye'nin şubat ayı takvimi açıklandı.



Açıklamaya göre, şubatta Amazon Prime Video Türkiye'de gösterime girecek popüler yapımlar arasında, başrollerinde Salma Hayek, Owen Wilson ve Nesta Cooper'ın yer aldığı "Bliss" ve ödüllü yazar Lev Grossman'ın kısa hikayesinden uyarlanan "A Map of Tiny Perfect Things" filmlerinin yanı sıra Hindistan'ın en sevilen yapımlarından "The Family Man" casus dizisinin ikinci sezonu yer alıyor.



"Bliss" 5 Şubat'ta Prime Video Türkiye'de yayına girecek. "A Map of Tiny Perfect Things" filmi, 12 Şubat'tan itibaren Prime Video Türkiye'de Prime üyelerinin beğenisine sunulacak. "The Family Man" casus dizisinin ikinci sezonu da 12 Şubat'ta Prime Video'da yayında olacak.



Amazon Prime Video Türkiye'de şubatta Amazon Prime üyeleriyle buluşacak tüm yeni yapımlar, Türkçe alt yazı seçeneği ile sunulacak.





