Amazon Türkiye, 2021'in en çok satan kitaplarını açıkladı

17 Ağustos 2021 Salı, 12:49

Amazon.com.tr'de Ocak 2021'den bu yana yılın en çok satan kitaplarını duyurdu.

Şirkettten yapılan açıklamada, edebiyat ve kurgu eserlerinin yoğun talep gördüğünü ortaya koyan listenin ilk sırasında Jules Verne'den "Zacharius Usta: Kısa Hikayeler" yer alırken, Arthur Schopenhauer'in "Mutlu Olma Sanatı", George Orwell'in "1984", Anton Pavloviç Çehov'un "Altıncı Koğuş" ve Victor Hugo'nun "Bir İdam Mahkumunun Son Günü" adlı eserleri öne çıkan diğer kitaplar oldu.



