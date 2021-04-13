Amazon Türkiye Gıda ve İçecek kategorisi açıldı
Amazon Türkiye müşterileri artık konserve gıdadan alkolsüz içeceklere, atıştırmalıklardan makarna ve baklagillere kadar binlerce çeşit ürüne Amazon güvencesiyle sahip olabiliyor.
Amazon Türkiye yaptığı açıklamayla Gıda ve İçecek kategorisinin hizmete açıldığını duyurdu. Konserve gıda, alkolsüz içecekler, atıştırmalıklar, makarna ve baklagilleri de içeren geniş bir ürün yelpazesine ev sahipliği yapan kategori, müşterilere mutfak ihtiyaçlarına cazip fiyatlarla sahip olma fırsatı sunuyor. Binlerce ürünün tüketicilerle buluştuğu kategoride Eti, Yayla, Nutella, Lipton, Ruffles, Çaykur gibi yüzlerce yerli ve yabancı markanın ürünleri yer alıyor.
Gıda ve İçecek kategorisinden alışveriş yapan Amazon.com.tr müşterileri Pepsi, Julius Meinl, Nish Coffee, Lindt, Calve ve Dr. Oetker gibi popüler markalara ait stoklarla sınırlı seçili binlerce ürüne 7-13 Nisan tarihleri arasında açılışa özel yüzde 60’a varan indirimlerle sahip olabilirken, Amazon Prime üyeleri de kendilerine özel fırsatlardan yararlanabiliyor.
Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, “Amazon.com.tr’yi hizmete açtığımızdan bu yana müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için durmaksızın çalışıyoruz. Bu doğrultuda, ürün seçkimize ‘Gıda ve İçecek’ kategorimizi eklediğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Amazon Türkiye olarak müşterilerimize ihtiyaç duydukları ürünleri mümkün olan en hızlı ve güvenilir şekilde sunarak fayda sağlamayı amaçlıyoruz. Müşterilerimizin Amazon.com.tr'den alışveriş yapmanın kolaylığını ve rahatlığını yaşarken tüm ihtiyaçlarını da karşılayabilmeleri adına hâlihazırda geniş olan ürün yelpazemizi daha da genişletmeye devam edeceğiz,” dedi.
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