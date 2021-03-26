Amazon'un şişeye tuvalet skandalından haberdar olduğu ortaya çıktı

26 Mart 2021 Cuma, 13:46

Dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından Amazon'un çalışma koşullarına dair skandallar devam ediyor.

Şirket bir süredir yoğun çalışma temposu nedeniyle eleştiriliyordu. Öyle ki bazı Amazon işçilerinin tuvalete gitmeye vakit bulamadıkları için tuvaletlerini şişelere yaptıkları iddia edilmişti.

Amazon uzun süredir bu iddiaları kesin bir dille yalanlıyordu. Ancak The Intercept, şirket içi bir yazışmayı ortaya çıkardı. Geçen sene çalışanlara gönderilen bir elektronik postada Amazon'un bölge müdürü "Torbalara dışkılamayın" uyarısı yapıyor. Postanın devamında idrar dolu şişeleri poşetlerin içine bırakılmaması uyarısı yapılıyor.

NTV'nin aktardığına göre, ayrıca Amazon yöneticisi uyarı mesajında bu olayın çok kere tekrarlandığını belirtiyor. Öte yandan The Intercept'in konuştuğu Amazon depo işlerinden biri şişeye tuvalet alışkanlığının oldukça yaygın olduğunu söyledi. Adı açıklanmayan çalışan, Amazon'un işçi eğitimlerinde sürekli bu konuya değindiğini de belirtti.

Konuya ilişkin tecrübelerini paylaşan eski bir Amazon işçisi, şişeye tuvaletlerini yapmak zorunda olduklarını ifade etti. Amazon'un sadece 30 dakilalık ücretli mola verdiğini söyleyen işçi, "Bunu kullandığımız takdirde ne kadar hızlı çalışırsak çalışalım, işlerimizi yetiştiremiyoruz" dedi.

Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, dünyanın en zengin insanı. Bezos'un 183 milyar dolarlık serveti bulunuyor. Covid-19 pandemisi döneminde Jeff Bezos servetine 70 milyar dolar kattı.

AMAZON'UN SON AÇIKLAMASI

ABD genelinde yüzbinlerce Amazon işçisi herhangi bir sendikaya sahip değil. Vermont Senatörü Bernie Sanders, Alabama ziyareti sırasında Amazon yöneticilerinden biri, "Eğer saatlik 15 dolar ücret ve sağlık sigortası hakkında konuşma dinlemek istiyorsanız, Sanders geliyor ama saatlik 15 dolar ve sağlık sigortası istiyorsanız, Amazon alım yapıyor" paylaşımını yapmıştı. Yöneticiye, şişeye tuvalet iddialarının bir senatör tarafından hatırlatılması üzerine, Amazon'un resmi Twitter hesabından cevap gelmişti.

Amazon, "Gerçekten şişeye idrar iddialarına inanmıyorsunuz, değil mi? Eğer bu gerçek olsaydı hiç kimse bizim için çalışmazdı. Gerçek şu ki; Dünya genelinde bir milyondan fazla yaptığı işle grur duyan ve ilk günden beri iyi ücretler alıp sağlık hizmetine sahip işçilerimiz var. Umarız ki diğer işçilerin de bu haklara sahip olmasını sağlayacak yasalar çıkartabilirsiniz" cevabını vermişti.