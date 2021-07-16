Amerika ve Avustralya arasında oynananacak hazırlık maçı iptal edildi
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesinde oynanması planlanan Amerika-Avustralya maçı koronavirüs protokolleri sebebiyle iptal edildi.
Olimpiyat oyunlarının başlamasına kısa bir süre kala Amerika ve Avustralya erkek basketbol takımları arasında oynanacak maç Bradley Beal’ın durumu nedeniyle oynanamadı.
NBA’de Washington Wizards forması giyen Bradley Beal, geçtiğimiz gün güvenlik sebebiyle karantinaya alınmıştı. Sonrasında yapılan açıklamada, takımın bir diğer oyuncusu Jerami Grant’in de karantinaya alındığı ifade edilmişti.
Yapılan değerlendirmeler sonrasında güvenlik gerekçesiyle maçın oynanmayacağı açıklandı.
SON RAKİP İSPANYA
Tokyo Olimpiyatları’nda ilk maçını 25 Temmuz’da Fransa’ya karşı oynayacak Amerika, oyunlar öncesindeki son hazırlık maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek.
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