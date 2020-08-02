Amerikalı belgeselcinin gözünden: İnanılmaz Türk, Atatürk

02 Ağustos 2020 Pazar, 10:50

Atatürk’ü anlatan ve The Incredible Türk (İnanılmaz Türk) ismiyle yayınlanan belgesel sosyal medyada yeniden gündem oldu.

1958 yılında ABD’de çekilen ve The Incredible Türk ismiyle yayınlanan belgeselde; 1930’ların Türkiye’sinden görüntülere yer verilirken, Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’nin sanayileşmesi için yaptığı hamleler anlatılıyor.

Belgeselde, Atatürk’ün ileri görüşlülüğüne hayranlık vurgulanırken, Türkiye'yi modern bir ülke konumuna getirişi de aktarılıyor. Belgeselde, Atatürk için, "Ülkenin ilerleyiş hızı olağanüstüydü. Atatürk'ün yönetiminde sanayi üretimi on kat artmıştı" ve "Türkiye'nin lideri, Hitler'in, dinamik Alman ulusunu, onların tutkularını kamçılayarak yıkıma sürükleyeceğini ve Mussolini'nin Sezar rolü oynayacağını söylüyordu. Zaman Atatürk'ün ne kadar haklı olduğunu gösterdi" gibi ifadelere yer veriliyor.

Oda TV'nin haberine göre, söz konusu belgeselde; CIA ve Türkiye’nin arşiv görüntülerinden yararlanılırken, belgesel sosyal medyada çokça beğeni aldı.

İşte o belgeselden bir kesit:



