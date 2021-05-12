Amerikalı emekli generallerden Biden yönetimine karşı sert bildiri: "Marksist tiranlık"

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 10:22

"Ulusumuz büyük bir tehlike içinde" sözleri ile başlayan bildiri, "Anayasal Cumhuriyet olarak, 1776'daki kuruluşumuzdan bu yana hiç olmadığı kadar hayatta kalma mücadelesi veriyoruz. Çatışma sosyalizm ve marksizm taraftarları ile Anayasal özgürlük taraftarları arasındadır" şeklinde devam etti.

2020 seçimleri öncesi yine aynı merkez tarafından yayınlanan ve 317 emekli amiral ve generalin imza attığı "Kıdemli Askeri Liderlerden Açık Mektup" başlıklı bildiri de 2020 seçimlerinin ABD tarihindeki en önemli seçim maratonu olduğunun altı çizilmiş, "Demokrat Parti'nin Sosyalistleri ve Marksistleri kucaklamasıyla, tarihsel yaşam tarzımız tehlikeye girdi" ifadelerine yer verilmişti.

Yeni bildiride, "Maalesef bu öngörümüz, seçim sürecinden itibaren hızlı bir şekilde gerçekleşti" ifadelerine yer verildi.

Bildiride, Biden yönetimi politikalarına yönelik sert eleştiriler sıralandı.

"MARKSİST TİRANLIK" ELEŞTİRİSİ

Bildirinin Biden yönetimi, "Demokrat Kongre ve mevcut yönetim altında ülkemiz, 'sosyalizm ve marksist bir tiranlık' hükümetine doğru sert bir sola dönüş yaptı" sözleriyle eleştirildi.

İmzacı generaller tüm Amerikan vatandaşlarına, "Amerika'yı ve Anayasal Cumhuriyeti kurtarmak için harekete geçme" çağrısı yaptı.

KAPANMALAR VE SANSÜR

Bildiride geniş çaplı kapanma ve kilitlenmelerin, iş yerlerinin kapatılması gibi uygulamaların temel haklara saldırı olduğu ve bunu eleştiren yazılı ve sözlü ifadelerin sansürlendiği vurgulandı.

Bildirinin "Ek Ulusal Güvenlik Sorunları ve Eylemler" başlıklı bölümünde öne çıkan noktalar şu şekilde:

- Açık sınırlar; insan ticareti, uyuşturucu kartelleri ve terörist girişleri, ile sağlık risklerini (CV19 tehlikesi) kolaylaştırarak insani krizleri artırır ve ulusal güvenliği tehlikeye atar. Sınır kontrolleri yeniden tesis edilmeli ve duvarın inşasına devam edilmeli. Egemen ulusların kontrollü sınırları olmalıdır.

ÇİN

- Çin, ABD için en büyük dış tehdittir. Çin Komünist Partisi ile işbirliğine dayalı ilişkiler kurmak, onları askeri, ekonomik, politik ve teknolojik olarak dünya hakimiyetine doğru ilerlemeye devam etmeleri için cesaretlendiriyor. Dünya hakimiyet hedeflerini engellemek ve Amerika’nın çıkarlarını korumak için "daha fazla yaptırım ve kısıtlama" uygulamalıyız.

İRAN

- İran Nükleer Anlaşması'na destek; sloganları ve hedefleri arasında "Amerika'ya ölüm" ve "İsrail'e ölüm" olan bir terörist ulusa yardım edilmesi anlamına gelmektedir. Çin-İran anlaşmasına direnmeli ve İran Nükleer Anlaşmasını desteklememeliyiz. Ek olarak, Ortadoğu barış girişimleri, "Abraham Anlaşmaları" ve İsrail'e destek devam etmelidir.