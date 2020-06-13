Amerikalı şarkıcı Bob Dylan: Bir yıkımın arifesinde olabiliriz
19 Haziran'da, yeni albümü Rough and Rowdy Ways'in piyasaya çıkmasından önce The New York Times'a konuşan ünlü ABD'li müzisyen Bob Dylan, koronavirüs salgını için "yaklaşmakta olan başka bir şeyin habercisi olduğunu düşünüyorum..." dedi.
ABD'nin California eyaletindeki evinde, gazeteci Clémence Michallon'un sorularını yanıtlayan Dylan, koronavirüs salgınının, "İncil'deki kıyamet alametlerini" andırdığını düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine, "Bunun yaklaşmakta olan başka bir şeyin habercisi olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle geniş çaplı bir istila. Ancak İncil'deki gibi, insanların kabahatlerinden pişmanlık duymaları için bir tür uyarı olduğunu mu kastediyorsunuz?" dedi.
'AŞIRI KİBRİN YIKICI CEZALARI OLABİLİR'
Dylan ayrıca, "Bu, dünyayı bir çeşit ilahi cezalandırmanın beklediği anlamına gelirdi. Aşırı kibrin bazı yıkıcı cezaları olabilir. Belki de bir yıkımın arifesindeyiz. Virüs hakkında düşünebileceğiniz sayısız şey mevcut. Ben yalnızca akışına bırakmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum" dedi.
'ADALET YERİNİ BULSUN'
Dylan, röportajda ayrıca, "George'un bu şekilde işkence edilerek öldürüldüğünü görmek beni çok kızdırdı... Bu çirkin olmanın da ötesindeydi. Adaletin, Floyd'un ailesi ve ulus için hızla yerini bulmasını umalım" dedi.
Kaynak: Independent Türkçe
Çeviren: Umut Can Yıldız
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