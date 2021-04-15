Amin Maalouf kimdir?

15 Nisan 2021 Perşembe, 12:54

Amin Maalouf, 1949'da Beyrut, Lübnan'da doğdu. Ekonomi ve toplumbilim okuduktan sonra gazeteciliğe başladı. Lübnan'da iç savaşın çıktığı 1975'e kadar Lübnan'da gazetecilik yaptı. Bu tarihte göç ettiği Paris’te yaşamını sürdürmektedir. Yazar halen Paris'te yaşamaktadır. Çeşitli yayın organlarında yöneticilik ve köşe yazarlığı yapmış olan Maalouf, vaktini kitaplarını yazmaya adamaktadır.

KİTABA İLK ADIM

Çok iyi bildiği Asya ve Akdeniz çevresi kültürlerinin söylencelerini yapıtlarında başarıyla işleyen Maalouf, ilk kitabı "Les Croisades vues par les Arabes" (1983, "Arapların Gözüyle Haçlı Seferleri", YKY) ile tanındı. Kitabı birçok dile çevrilerek büyük başarıya imza attı. 986’da yayımlanan ve aynı yıl Fransız - Arap Dostluk Ödülü’nü kazanan ikinci kitabı (ilk romanı) "Léon l’Africain" (Afrikalı Leo, YKY) ise bugün bir “klasik” kabul edilmektedir.

ÖDÜLE DOĞRU

Maalouf’un 1988’de yayımlanan ikinci romanı "Samarcande" da (Semerkant, YKY) coşkuyla karşılandı ve pek çok dile çevrildi. 1991’de Işık Bahçeleri(YKY) ve 1992’de Beatrice’ten Sonra Birinci Yüzyıl(YKY) adlı romanlarının ardından, 1993’te yayımlanan romanı "Le Rocher de Tanios" (Tanios Kayası, YKY) ile Goncourt Ödülü’nü kazanmıştır.

ESERLERİ

"Les Echelles du Levant" (Doğu’ nun Limanları, YKY) adlı romanı 1996’da, "Les Identités Meurtrières" (Ölümcül Kimlikler, YKY) adlı deneme kitabı 1998’de çıktı.

Maalouf 2000’de (Yüzüncü Ad – “Baldassare’nin Yolculuğu”, YKY) adlı kitabı yayımladı. Finlandiyalı müzisyen Kaija Saariaho’nun bestelediği opera için yazdığı "Uzaktan Aşk" (2002, YKY) Maalouf’un ilk librettosudur. 2004’te "Origines" (Yolların Başlangıcı, YKY) adlı romanı, 2006’da ikinci librettosu "Adriana Mater" (YKY) 2009’da ise ikinci deneme kitabı "Le dérèglement du monde" (Çivisi Çıkmış Dünya, YKY) yayımlanmıştır. Amin Maalouf 2011 yılında Académie Française’e seçilmiştir.

YAZIM TARZI

Birçok kitabında Osmanlı-Türkiye üzerine yorumlara yer veren Amin Maalouf, kitaplarında genellikle doğuya ait öğeleri işlememektedir. Doğuya ait gelenek ve görenekleri kitaplarında tanıtmaktadır. Afrikalı Leo kitabında Osmanlı ve Yavuz Sultan Selim'in Kahire seferinde 8000 kişiyi öldürdüğünü iddia etmiştir. Kitaplarında doğu halklarının neden geri kalmış olduğu konusunda analizler ve tespitler yapmaktadır. Kitapları roman tarzında yazılmış da olsa sosyolojik temalar kitaplarında sürekli olarak işlenir. Son romanı Empedokles’in Dostları’nda Maalouf, dünyanın ciddi bir nükleer savaşın eşiğinde, Doğu ve Batı arasındaki ayrımını hala açık olduğu bir geleceği işlemektedir.