Amy Winehouse'un kıyafetleri açık artırmaya çıkarılacak

14 Mayıs 2021 Cuma, 10:56

Henüz 27 yaşındayken yaşamını yitiren şarkıcı Amy Winehouse'un ölümünün 10'uncu yılında bazı sahne kostümleri ve eşyalarının açık artırmada satılacağı açıklandı. Winehouse’un babası Mitch ve annesi Janis Winehouse, toplanan parayı hayır işleri için harcayacaklarını belirtti.

NTV'nin haberine göre, kızlarının depodaki kıyafetlerini görmenin acı verici olduğunu belirten Mitch Winehouse, aile için değerli olan eşyalarını saklayıp büyük bir kısmını açık artırmaya çıkarmaya karar verdiklerini söyledi.

ABD merkezli Julien’s Auctions tarafından kasım ayında açık artırmaya çıkarılacak olan eşyalar arasında Amy Winehouse’un 2007 Brit Ödülleri’nde giydiği ikonik kıyafeti, 2008’de Grammy Ödülleri’nde giydiği turuncu ve siyah Tina Kalivas etek, büstiyerleri, bale ayakkabıları ve eskizleri yer alıyor. Müzayede evinden aktarılan bilgiye göre; açık artırma sonucunda elde edilen gelir, Winehouse'un 2011 yılındaki vefatının ardından ailesi tarafından organize edilen Amy Winehouse Vakfı’na gidecek. Vakıf, alkol ve uyuşturucu madde ile sorun yaşayan gençlere destek olmak için faaliyet gösteriyor.