Anadaolu Efes liderliği garantiledi! | Anadolu Efes - Aliağa Petkim Spor: 87-80
ING Basketbol Süper Ligi'nin 26’ncı haftasında Anadolu Efes, evinde Aliağa Petkim Spor'u 87-80 mağlup ederek 25’inci galibiyetini aldı ve normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 26’ncı haftasında Anadolu Efes, Aliağa Petkim Spor'u konuk etti.
Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 87-80 kazandı. Anadolu Efes’te 21 sayı üreten Krunoslav Simon maçın en skorer ismi olurken, Aliağa Petkim Spor’da ise Ian Hummer 15 sayıyla mücadele etti.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Sinan İşgüder, Can Mavisu, Musa Kazım Çetin
ANADOLU EFES: Larkin 18, Simon 21, Anderson 8, Singleton 9, Dunston 5, Pleiss 18, Buğrahan 6, Tolga 2, Doğuş, Erten, Yiğitcan
ALİAĞA PETKİM SPOR: Vasiliauskas 14, Dorukhan 3, Wimbush 2, Okben 4, Ege 12, Hummer 15, Zack 14, Canberk 10, Yiğitcan 6, Boran
1’İNCİ ÇEYREK: 32-20
İLK YARI: 44-45
3’ÜNCÜ ÇEYREK: 65-65
MAÇ SONUCU: 87-80
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