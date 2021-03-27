Anadaolu Efes liderliği garantiledi! | Anadolu Efes - Aliağa Petkim Spor: 87-80

27 Mart 2021 Cumartesi, 15:20

ING Basketbol Süper Ligi'nin 26’ncı haftasında Anadolu Efes, Aliağa Petkim Spor'u konuk etti.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 87-80 kazandı. Anadolu Efes’te 21 sayı üreten Krunoslav Simon maçın en skorer ismi olurken, Aliağa Petkim Spor’da ise Ian Hummer 15 sayıyla mücadele etti.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Sinan İşgüder, Can Mavisu, Musa Kazım Çetin

ANADOLU EFES: Larkin 18, Simon 21, Anderson 8, Singleton 9, Dunston 5, Pleiss 18, Buğrahan 6, Tolga 2, Doğuş, Erten, Yiğitcan

ALİAĞA PETKİM SPOR: Vasiliauskas 14, Dorukhan 3, Wimbush 2, Okben 4, Ege 12, Hummer 15, Zack 14, Canberk 10, Yiğitcan 6, Boran

1’İNCİ ÇEYREK: 32-20

İLK YARI: 44-45

3’ÜNCÜ ÇEYREK: 65-65

MAÇ SONUCU: 87-80



