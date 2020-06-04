Anadolu Ajansı’ndan skandal ‘Sayısal Loto’ hatası!
Anadolu Ajansı, dün akşam Kırklareli'den bir kişinin 2.6 milyon lira kazandığı Sayısal Loto çekilişini "Çekilişte 6 bilen çıkmayınca ikramiye devretti" ifadesiyle duyurarak büyük bir skandala imza attı.
Anadolu Ajansı, dün çekilen Sayısal Loto sonuçlarını açıklarken bir skandala imza attı.
AA tarafından abonelerine geçilen haberde “Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 638 bin 934 lira devretti” ifadesi kullanıldı.
Ancak Sayısal Loto sonuçlarının açıklandığı Milli Piyango’nun resmi internet sitesinde; Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde bir kişinin 6 rakamı da bilerek 2 milyon 638 bin 934 liralık ikramiyeyi kazandığı duyuruldu.
Türkiye Varlık Fonu’nun geçen yıl ağustos ayında gerçekleştirdiği Milli Piyango ihalesini Demirören-SISAL ortaklığı kazanmıştı. Milli Piyango, 10 yıl boyunca Demirören ve İtalyan ortağı tarafından işletilecek.
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