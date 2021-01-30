Anadolu arkeolojisinde bir ilk: Amasya'da keşfedildi, 2 bin 600 yıllık
Amasya'da Oluz Höyük kazılarında Frig dönemine ait 2 bin 600 yıllık 'Kubaba Sunağı' keşfedildi. Kazı başkanı Şevket Sönmez, daha önce bu döneme ait bir dini yapıya rastlanmadığını söyledi.
İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Dönmez ve ekibi Oluz Höyük kazı çalışmaları sırasında Friglerin kutsal tanrıçası Kubaba’nın heykeline ait parçaya rastladı.
Kazı ekibinin Kububa’nın parçasını bulduğu bölgeye yoğunlaşmasıyla Frigyalılar dönemine ait 2 bin 600 yıllık dini ibadetlerin yapıldığı ‘Kububa Sunağı’ keşfedildi.
Dönmez, kazılarda bulunan sunağın ilk olduğunu belirterek, “Keşfettiğimiz Kubaba Sunağı Anadolu arkeolojisi açısından bir ilk durumunda. Kazısını tamamlamak üzereyiz. Bundan sonraki aşamada da restorasyon çalışmalarını gerçekleştireceğiz” dedi.
İLK DEFA BU İNANCA AİT YAPI BULUNDU
Özellikle antik dönemde adakların adanıp kurban sunularının yapıldığı dini yapılar olan sunakların mimari açıdan da değer taşıdığına değinen Prof. Dr. Dönmez şöyle konuştu:
“Bugüne kadar bu bölgede Kubaba tapınımı ile ilgili Boğazköy ve Alacahöyük’ten pek çok bilgi bilmemize rağmen ilk defa bu inanca ait önemli bir yapıyı açığa çıkarmış bulunuyoruz.”
Dönmez, bu keşfin 14 yıldır arkeolojik kazıların sürdürdüğü ve 10 kültür katmanının saptandığı Oluz Höyük’ün her dönemde kutsal bir önemi olduğunu gözler önüne serdiğini vurguladı.
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