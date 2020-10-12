Anadolu Efes, Almanya'ya yolunda

12 Ekim 2020 Pazartesi, 11:31

Turkish Airlines Euroleague'de yarın Alman temsilcisi Alba Berlin ile karşılaşacak olan Anadolu Efes, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Almanya'ya gitti.

Ligde geride kalan 2 haftada iki ekip de galibiyetle tanışamadı. Alman takımı ALBA Berlin, Maccabi Playtika Tel Aviv ve Bayern Münih'e yenilirken, Anadolu Efes ise Zenit Saint Petersburg ve Fenerbahçe Beko'ya mağlup oldu. Berlin'de Mercedes-Benz Arena'da oynanacak karşılaşma yarın TSİ 21.00'de başlayacak.