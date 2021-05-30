Anadolu Efes CSKA Moskova maçı şifresiz yayımlanacak

Anadolu Efes ile Barcelona Final four finalinde karşılaşacak mücadele 21.30'da başlayacak. Müsabaka beIN SPORTS Haber kanalından yayımlanacak.

cumhuriyet.com.tr
30 Mayıs 2021 Pazar, 16:37
Anadolu Efes CSKA Moskova maçı şifresiz yayımlanacak
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Avrupa'nın en büyüğünün belli olacağı maça saatler kala Gençlik ve Spor Bakanlığı maçın şifresiz yayımlanacağını açıkladı.

Bein Sports Haber kanalından yayınlanacak mücadeleyi izleyiciler YouTube'dan da şifresiz olarak seyredebilecekler. 


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