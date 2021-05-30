Anadolu Efes CSKA Moskova maçı şifresiz yayımlanacak
Anadolu Efes ile Barcelona Final four finalinde karşılaşacak mücadele 21.30'da başlayacak. Müsabaka beIN SPORTS Haber kanalından yayımlanacak.
Avrupa'nın en büyüğünün belli olacağı maça saatler kala Gençlik ve Spor Bakanlığı maçın şifresiz yayımlanacağını açıkladı.
Bein Sports Haber kanalından yayınlanacak mücadeleyi izleyiciler YouTube'dan da şifresiz olarak seyredebilecekler.
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