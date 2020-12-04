Anadolu Efes dondu kaldı!

Anadolu Efes: 59 - Baskonia: 77

İHA
04 Aralık 2020 Cuma, 21:46
Anadolu Efes dondu kaldı!
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Anadolu Efes, THY Eurolegue’in 12. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı İspanyol ekibi Baskonia’ya 77-59’luk skorla mağlup oldu.

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Robert Lottermoser xx, Milivoje Jovcic xx, Saso Petek xx
Anadolu Efes: Shane Larkin xx 8, Rodrigue Beaubois x 4, Chris Singleton x 5, Doğuş Balbay x 5, Erten Gazi x 2, Sertaç Şanlı xx 7, Adrien Moerman xx 7, Buğrahan Tuncer x 3, Vasilije Micic x 4, James Anderson x 4, Bryant Dunston x 5, Krunoslav Simon 5
Başantrenör: Ergin Ataman
Baskonia: Raieste x, Jekiri xx 8, Henry xx 11, Sedekerskis x 4, Fall xx 12, Peters xxx 18, Zoran Dragic x 4, Giedraitis xx 7, Polonara xx 12, Kurucs x 1
Başantrenör: Dusko Ivanovic
1. Periyot: 20-17 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 37-42 (Baskonia lehine)
3. Periyot: 50-63 (Boskonia lehine)


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