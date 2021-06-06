Anadolu Efes Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

06 Haziran 2021 Pazar, 10:53

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak. Müsabaka Tivibu Spor ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.





Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final serisinde Anadolu Efes'in 2-0 üstünlüğü bulunuyor. Lacivert-beyazlı takım, sahasında oynadığı ilk 2 maçı 111-71 ve 95-73 kazandı. Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarıya imza atan Anadolu Efes, yarın sarı-lacivertlilere üstünlük kurması halinde seriyi 3-0 kazanacak ve Basketbol Süper Ligi'nde kupanın sahibi olacak.





İlk 2 müsabakada istediği performansı sergilemeyen Fenerbahçe Beko ise seride durumu 2-1'e getirmek için mücadele edecek. Sarı-lacivertli takımın galip gelmesi durumunda final serisinde 4. maç yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.