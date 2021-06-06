Anadolu Efes Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Ligi play-off serisinin üçüncü maçı için yarın karşı karşıya gelecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak. Müsabaka Tivibu Spor ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final serisinde Anadolu Efes'in 2-0 üstünlüğü bulunuyor. Lacivert-beyazlı takım, sahasında oynadığı ilk 2 maçı 111-71 ve 95-73 kazandı. Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarıya imza atan Anadolu Efes, yarın sarı-lacivertlilere üstünlük kurması halinde seriyi 3-0 kazanacak ve Basketbol Süper Ligi'nde kupanın sahibi olacak.
İlk 2 müsabakada istediği performansı sergilemeyen Fenerbahçe Beko ise seride durumu 2-1'e getirmek için mücadele edecek. Sarı-lacivertli takımın galip gelmesi durumunda final serisinde 4. maç yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.
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