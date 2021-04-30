Anadolu Efes Real Madrid'e mağlup oldu

Anadolu Efes ile Real Madrid serinin 4. maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleden galip ayrılan Real Madrid seriyi uzattı.

cumhuriyet.com.tr
30 Nisan 2021 Cuma, 00:03
Anadolu Efes Real Madrid'e mağlup oldu
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THY EuroLeague (Avrupa Ligi) çeyrek final play-off serisinin 4. maçında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Real Madrid'e konuk oldu.

Ergin Ataman'ın ekibi, rakibine 82-76 yenildi ve seride durum 2-2'ye geldi.

Maç sonucu: Real Madrid: 82-76 Anadolu Efes

3. periyot sonucu: Real Madrid: 57-66 Anadolu Efes

Devre arası: Real Madrid: 36-47 Anadolu Efes

1. periyot sonucu: Real Madrid: 19-13 Anadolu Efes

AVRUPA KUPALARINDA 724. MAÇ

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 724. maçına çıktı.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa arenasında oynadığı 724 karşılaşmada 412 galibiyet elde etti, 312 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.

İki takımın daha önce karşı karşıya geldiği 36 mücadelenin 26'sını İspanyol ekibi kazanırken 11'ini ise Anadolu Efes kazandı.


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