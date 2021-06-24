Anadolu Efes'te James Anderson'ın sözleşmesi bir yıl uzatıldı

24 Haziran 2021 Perşembe, 15:46

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu James Anderson ile bir yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Üç sezondur takımımızda görev yapan Anderson, 2021-2022 sezonunun sonuna kadar Anadolu Efes forması giyecek." denildi.

THY Avrupa Ligi'nde geçen sezon Anadolu Efes forması ile 41 karşılaşmada görev alan Anderson, maç başına 4,2 sayı, 2,8 ribaunt ve 0,8 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

ING Basketbol Süper Ligi'nde ise geride kalan sezonda 21 müsabakaya çıkan Anderson, 7,2 sayı, 3,6 ribaunt ve 1,9 asist ortalamalarıyla oynadı.

James Anderson, geçen sezon Anadolu Efes'te hem THY Avrupa Ligi hem de ING Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu yaşadı.