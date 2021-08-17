Anadolu Efes'ten Filip Petrusev açıklaması
Anadolu Efes, Sırbistan ekibi Mega Soccerbet'in pivotu Filip Petrusev ile bir yıllık sözleşme imzaladı.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Sırp pivot Filip Petrusev'i kadrosuna dahil etti.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 21 yaşında ve 2,11 metre boyundaki oyuncuyla bir yıllık sözleşme imzalandı.
Profesyonel kariyerine 2020'de ülkesinin Mega Soccerbet takımıyla başlayan Petrusev, geçen sezon ABA Ligi'nde sezonu 23,6 sayı, 7,6 ribaunt, 1,6 asist ve 1,1 blok ortalamalarıyla oynadı.
Sırbistan Milli Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Basketbol Eleme Turnuvası kadrosunda da yer alan Petrusev, 2021 NBA Draftı'nda ise Philadelphia 76ers tarafından 2. tur 50. sıradan seçildi.
Filip Petrusev, 2017 ve 2018 yıllarında Avrupa şampiyonu olan Sırbistan 18 Yaş Altı Milli Takım kadrolarında da yer aldı.
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