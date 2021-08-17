Juventus'ta Cristiano Ronaldo'dan 'transfer' paylaşımı

17 Ağustos 2021 Salı, 22:59

Juventus'un Portekizli dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, geleceği hakkında çıkan söylentiler konusunda sessizliğini bozdu. Ronaldo, hakkında çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

36 yaşındaki futbolcu, sosyal medyadaki hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Beni tanıyan herkes, işime ne kadar odaklandığımı bilir. Daha az konuşma ve daha fazla iş yapma, kariyerimin başlangıcından beri yol gösterici mottom olmuştur. Ancak son zamanlarda söylenen ve yazılanları göz önünde bulundurarak, konumumu ortaya koymam gerekiyor.

Bir erkek ve bir oyuncu olarak bana yapılan saygısızlıktan daha çok, geleceğimin anlamsız şekilde medyada yer alması, bu söylentilere karışan tüm kulüplere, oyuncularına ve çalışanlarına saygısızlıktır.

Real Madrid'de hikayem tarihe yazıldı, kaydedildi. Sözlerde, sayılarda, kupalarda, unvanlarda, istatistiklerde ve manşetlerde. Hikayem, Bernabeu Stadyumu'ndaki müzede ve aynı zamanda kulübün her taraftarının aklında. Ve başardıklarımın haricinde, o dokuz yılda derin bir sevgi ve saygı duyduğum bir ilişkim olduğunu hatırlıyorum, bu güne kadar koruduğum ve her zaman devam ettireceğim bir sevgi ve saygı. Gerçek Real Madrid taraftarlarının beni kalplerinde taşımaya devam edeceğini biliyorum, ben de onları kalbimde taşıyacağım.

İspanya'daki bu son olayın yanı sıra, beni birçok farklı ligdeki kulüplerle ilişkilendiren ve hiç kimsenin gerçekle ilgilenmediği haberler ve hikayeler sık sık yayımlandı.

İnsanların adımla oynamaya devam etmesine izin veremeyeceğimi söylemek için, şimdi sessizliğimi bozuyorum. Kariyerime ve işime odaklanmaya devam ediyorum, yüzleşmem gereken tüm zorluklara odaklı ve hazırım. Geri kalan? Geri kalan sadece konuşmak."

2018'de Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, dokuz sene boyunda Real Madrid'in formasını giymişti. Ronaldo'nun ismi, eski kulübü Real Madrid ve geçtiğimiz günlerde bir diğer dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'yi kadrosuna katan Paris Saint-Germain ile anılıyordu.