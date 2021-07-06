Anadolu Etap “EBRD Sürdürülebilirlik Ödülleri”nde “Altın” ödüle layık görüldü

06 Temmuz 2021 Salı, 13:25

Anadolu Etap, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) 2021 yılı Sürdürülebilirlik Ödülleri kapsamında "Çevresel ve Sosyal En İyi Uygulama" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Her yıl EBRD’nin aday gösterdiği şirketlerin bağımsız bir kurul tarafından değerlendirilmesiyle verilen Sürdürülebilirlik Ödülleri’nde Anadolu Etap, çiftliklerinde ve fabrikalarında uyguladığı çevre koruma politikası, akıllı-modern tarım teknikleri, mevsimlik göçer işçilerin ve çocuklarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi çalışmaları ve tarımda kadın istihdamını destekleyen programlarıyla değerlendirilerek “Altın” ödülün sahibi oldu.

Ödül töreninde konuşan Anadolu Etap Genel Müdürü Bahadır Açık, EBRD tarafından böylesi değerli bir ödüle layık görülmenin son derece anlamlı ve gurur verici olduğunu belirtti. Açık, “Türkiye’de paydaşlarımızla birlikte oluşturduğumuz “Sürdürülebilir Tarım İlkeleri”ni iş planlarına dahil eden ve uygulayan ilk tarım şirketi olarak, üretim süreçlerimizin tüm aşamalarında insan ve doğa arasındaki dengeyi koruyoruz. Çiftliklerimizde, fabrikalarımızda ve tesisimizde sürdürülebilir tarım ilkelerimizle doğal kaynakların verimli kullanımına odaklanıyor; aynı zamanda toplumsal değer yaratan örnek programlar hayata geçiriyoruz. Kaliteli, sürdürülebilir ve güvenli gıda üretimiyle yarattığımız ekonomik değerin yanında insana ve çevreye yatırım yapıyoruz” dedi.







