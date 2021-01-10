Anadolu Üniversitesi'nin 'buluş'u: "Masonik-FETÖ’cü-Marksist Cephe"

10 Ocak 2021 Pazar, 14:35

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden ifadesi bile alınmadan atılan Dr. Barış Işık hakkında yürütülen idari soruşturmada Işık için “Masonik- FETÖ’cü- Marksist Cephe” iddiası ortaya atıldı.

Avukat Heval Yıldız Karasu’nun Eskişehir’de bulunan ofisine 2018’de av tüfeğiyle ateş açılması üzerine baro, sendika temsilcileri ve belediye başkanının da katıldığı basın açıklamasına katılan Dr. Barış Işık’a Anadolu Üniversitesi tarafından soruşturma açılmıştı. Işık’ın ifadesine bile başvurulmadan, soruşturma sonuçlanmadan ataması yenilenmeyerek Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki görevine son verilmişti.

"SİYASETÇİ VEYA BASIN MENSUBUNUN SAHİP OLMADIĞI KUDRET..."

Evrensel'in haberine göre, Soruşturmada Dr. Barış Işık hakkında “Şüpheli, politika üretme konusunda, Eskişehir ili özelinde herhangi bir siyasetçinin veya basın mensubunun sahip olmadığı bir kudrete erişmiş, adeta kilit bir siyasi figür olarak ön plana çıkmıştır. Elbette bu, şüpheli üzerinden manevra bulmak isteyen siyasi ve karanlık güçlerin (FETÖ, terör destekçisi Marksist Cephe ve Masonik yapının) el birliğiyle ortaya çıkarmış olduğu projenin bir ürünü” suçlamalarına yer verildi.

"SENDİKANIN MEMURU GİBİ"

Ayrıca soruşturmada “Masonik-FETÖ’cü-Marksist Cephe” adı verilen bir örgütün eş başkanlarının ve üyelerinin daha önce fakültede dekanlık yaptığı, hâlâ fakültede görev yapan akademisyenlerin olduğu iddia edildi. Soruşturma raporunda Işık’ın sendikal faaliyetleri de suç gibi gösterildi:

“Şüpheli sanki Eğitim Sen Eskişehir Şubesinin bir memuru, kamu görevini icra etmekle yükümlü olduğu ve bunun için devletten maaş aldığı Anadolu Üniversitesi'nin üyesi gibi hareket etmektedir. Sendika içerisinde bu kadar aktif olan şüphelinin, zaman bulup da üniversitedeki kamu görevini nasıl yerine getirdiği de anlaşılmamaktadır.”

"ASIL ETKİYİ GAZETEYLE SAĞLIYOR"

Soruşturmada Dr. Barış Işık’a yönelik suçlamalar arasında Evrensel'de yayımlanan röportajlar da yer aldı. Soruşturmada, “Evrensel gibi aşırı sol ideolojiyi savunan yayın organlarını kendisine aracı kılan Barış Işık, asıl yaygın etkiyi, bu yayın organlarında yayınlanan röportajlarının, kendi ideolojisine yakın kişi veya grupların sosyal medya hesaplarında paylaşılması marifetiyle sağlamaktadır” ifadeleri yer aldı.

Eskişehir 1. İdare Mahkemesi fakülte yönetim kurulu kararı, dekanın önerisi ve rektör onayı süreci izlenmediği için yetkisizlik kararı verdi. Bunun üzerine Dekan Vekili Prof. Dr. Recai Dönmez başkanlığında toplanan Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu tekrardan görev süresinin uzatılmamasına karar vererek, mahkemenin gösterdiği usule göre Işık’ın yeniden görev süresinin uzatılmamasına karar verdi.

İdari soruşturmanın ardından üniversitenin, Işık hakkında bulunduğu suç duyurusu için ise savcılık kovuşturmaya yer olmadığı kararı vermişti. Savcılık kararında “terör örgütüyle iltisaklı ve irtibatlı olduğuna dair herhangi bir tespit ve delil olmadığı” ifade edildi.