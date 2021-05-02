Anadol’un sergisi, kapanmada evden gezilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) özel desteğiyle İstanbullularla buluşan Refik Anadol’un “Makine Hatıraları: Uzay” sergisi, YouTube’da tüm Türkiye ile buluşuyor. Serginin ana sponsorlarından KÜLTÜR AŞ, çevrimiçi platform üzerinden 15 gün boyunca koleksiyondaki tüm eserleri deneyimleme imkânı sunuyor.

cumhuriyet.com.tr
02 Mayıs 2021 Pazar, 02:00
Anadol’un sergisi, kapanmada evden gezilecek
Abone Ol google-news

KÜLTÜR AŞ’nin “Kültür.İstanbul” YouTube hesabında “360 Derece Sergi Turu” ve “Tam Sergi Turu” başlıklarında iki özel video yayımlanarak sergi, sanal gezi ile görmek isteyen herkesin ziyaretine açıldı. Sergi, 16 Mayıs Pazar gün sonuna kadar izlenebilecek.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler