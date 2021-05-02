Anadol’un sergisi, kapanmada evden gezilecek

02 Mayıs 2021 Pazar, 02:00

KÜLTÜR AŞ’nin “Kültür.İstanbul” YouTube hesabında “360 Derece Sergi Turu” ve “Tam Sergi Turu” başlıklarında iki özel video yayımlanarak sergi, sanal gezi ile görmek isteyen herkesin ziyaretine açıldı. Sergi, 16 Mayıs Pazar gün sonuna kadar izlenebilecek.