Analitik ne demek? Analitik zeka nedir?
‘Çözümlemeli öncelikli zeka türü’ olarak adlandırılan analitik zeka, genellikle çözüm odaklı düşünen kişilerde görülüyor. Analitik düşüncede sıklıkla tümdengelim yöntemi kullanılıyor. Peki, Analitik ne demek, analitik zeka nedir?
Fransızca ‘analytique’ kelimesinden gelen ve ‘çözümlemeli, çözümsel olan şey’ olarak açıklanan analitik; verilerin veya istatistiklerin sistematik hesaplamalı analizidir ve verilerdeki anlamlı modellerin keşfi, yorumu ve iletişimi için kullanılır. Buna bağlı olarak, analitik zeka ve analitik düşünme de birbirleriyle bağlantılı olan anlamlara sahiptir.
Analitik zeka, bir konu da veya bir olay karşısında hemen çözüm odaklı düşünen zekaya denilir. Bir problemi veya konuyu tümdengelim yöntemi ile alt konulara ayırıp, her bilgiyi ayrıca değerlendirebilme yeteneğidir. Konuların küçük parçalara ayrılıp bilginin sorgulanmasındaki amaç, parçalardan yola çıkıp bütünü çözümlemek ve geliştirmektir.
Analitik düşünme yeteneği olan kişiler, karmaşık yapılar karşısında pratik çözümler üretebilirler. Analitik düşünme sayesinde bireyler en karmaşık sorunların bile içerisinden kolayca mantık çerçevesinde sıyrılabilir.
ANALİTİK ZEKA TÜRÜNE SAHİP KİŞİLERİN ÖZELLİKLERİ NEDİR?
-Analitik zeka tipine sahip bireyler, IQ testlerinde oldukça başarılı olur.
-Matematik işlemlerini kolaylıkla yapar ve yeni kuramları çabuk kavrarlar.
-Karmaşık mantıksal örüntüleri çözmenin yolunu hızlıca bulabilirler.
-Bilgisayar programlama, algoritma ve elektronikteki mantıksal kapılar gibi sistemleri rahatlıkla kavrar ve özgün buluşlar yapabilirler.
-Kesin doğru veya yanlış bilgileri daha tatmin edici bulurlar.
-Satranç, dama gibi oyunlarda başarılıdırlar.
-Soyut düşünme becerileri gelişmiştir.
-Karar verme kabiliyetleri oldukça gelişmiştir.
-Grafik ve istatistik okuma becerileri yüksektir.
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