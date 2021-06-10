Anayasa Mahkemesi'nden RES kararı: Karaburun'da doğa kazandı

10 Haziran 2021 Perşembe, 11:21

İzmir’in Karaburun ilçesinde vatandaşların yoğun tepkilerine neden olan ve tahsis edilen proje sahaları yarımada yüzölçümünün yüzde 71’ine karşılık gelen Rüzgar Enerji Santralleri (RES) için Anayasa Mahkemesi önemli bir karar çıktı. Karaburun Kent Konseyi ve Karaburun Yurttaş Davacıları Grubu’nun Çalık Enerji şirketi tarafından Sarpıncık Köyü’nde kurulacak RES projesine karşı Anayasa Mahkemesi’nde açtığı dava hukuk zaferi ile sonuçlandı. Anayasa Mahkemesi, Danıştay’ın kararını bozdu ve çevrecileri haklı buldu.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen yarımadadaki RES’lerin lisans ve ÇED Olumlu kararlarının defalarca iptal edilmesine rağmen, her seferinde ilgili Bakanlıkların izni ile faaliyetlerin devam ettiğini belirterek “Anayasa Mahkemesi’nin bir hukuk manifestosu niteliğindeki bu kararını, bir hukukçu olarak ayakta alkışlıyorum. Verilen kararda Anayasa’nın ‘Hak arama hürriyeti’ni düzenleyen 36’ıncı maddesine atıfta bulunulmasını ayrıca anlamlı buluyorum. Bu kararla ‘Ankara’da hakimler var’ sözünün doğruluğunu bir kez daha anlamış oluyoruz” dedi.

Başkan Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı: “RES projelerini yerel yönetimler ve STK’ların görüşleri dikkate alınmadan gerçekleştirilmesinin sakıncalarını bir kez daha anlamış bulunuyoruz. Kararın hem hemşehrilerimize hem de doğasını korumak için mücadele veren tüm yurttaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”