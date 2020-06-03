Anayasal görevimiz

03 Haziran 2020 Çarşamba, 02:00

İBRAHİM M. TATAROĞLU

MMO İSTANBUL ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Dünya, halkların sağlığını ciddi derecede tehdit eden bir salgın ile mücadele ederken iktidar, yıllardır gündeminde olan, anayasanın kamu kurum ve kuruluşu niteliğindeki 135. maddesine dayalı 6235 sayılı TMMOB Kanunu’nu değiştirme girişimini tekrar gündemine almıştır.

Tasarladığı değişikliklerle, benimsediği neo-liberal politikalar gereği karşısına aldığı, kamu-toplum yararı kavram ve uygulamaları ile anayasanın 135. maddesine dayalı kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu, kamu tüzel kişiliği, yerinden yönetim özerk kuruluşu olma hüviyetimizi dönüştürerek yok etmek istemektedir.

DENETLEMEK VE ONAYLAMAK

Odamızın kuruluş amaçları arasında, ülke ve toplum yararları doğrultusunda yurdun doğal kaynaklarının işletilmesini, üretimin artırılmasını, yurt sanayiinin ulusal çıkarlara uygun yönde gelişmesini sağlamak için teknik ve bilimsel çalışmalar yapmak ve bunları üyelerinin ve sanayinin yararına sunmak, makine mühendisliği hizmetleri ile ilgili her türlü araştırma, inceleme, proje ve raporların hazırlanmasını, uygulanmasını ve teknik uygulama sorumluluğunun uzman makine mühendisleri tarafından yapılmasını sağlamak ve bunların teknik kurallara uygunluğunu incelemek, denetlemek ve onaylamak yer almaktadır.

Bu amaçlar doğrultusunda uzmanlık alanına giren konularda, ülkemizin ve toplumumuzun sorunlarının çözümünde aktif bir organizasyon olarak Makina Mühendisleri Odası, 66 yıllık geçmişinde ülkemiz genelinde gerçekleştirdiği çok yönlü etkinliklerle demokratik mesleki kitle örgütü olarak Türkiye’de etkin bir kuruluştur.

PERİYODİK KONTROLLER

Odamız işçi sağlığı, iş güvenliği ve toplum sağlığına yönelik birçok mesleki alanda kamusal denetimler gerçekleştirmektedir. Özellikle asansörlerin periyodik kontrolleri, fabrikalarda, işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik periyodik kontroller ve yine pandemi sürecinde çokça gündeme gelen binalarda havalandırma ve yangın sistemlerinin kontrolleri gibi alanlarda tüm engellere rağmen kamusal bir anlayışla faaliyetlerini yürütmeye devam ediyor.

Mesleki uzmanlık alanlarımız doğrultusunda birliğimiz olan TMMOB ile birlikte toplumun çıkarına olmayan projelerin denetlenmesi ve bunlarla ilgili raporlar hazırlamak anayasal görevimizdir. İktidarın hoşuna gitmeyen “Kanal İstanbul, 3. Havaalanı, 3. Köprü” gibi rant projelerine karşı duruşlarımız, kentimizi yaşanamaz bir beton yığını haline getiren anlayışlara karşı verdiğimiz mücadeledir.

İktidarın saldırılarına maruz kaldığımız bugünlerde biz neler yaptık, yapıyoruz?

Salgının ilk başladığı günlerde, özellikle 65 yaş üstü üyelerimizi arayarak onların ve yakınlarının ihtiyaçlarını karşılamak için MMO Üye Dayanışma Ağı kurduk ve yoğun bir çalışma yürüttük.

Aynı dönemde, tüm kamuoyu ve ilgili bakanlıklarla, AVM’ler ve hastanelerde havalandırma sistemlerinde acilen alınması gereken önlemlerle ilgili bilgilendirmeler paylaştık.

ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA

Ciddi ve yakın bir tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanların, bilgi sahibi olması gereken önemli bir konu olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 13. maddesinde yer alan çalışmaktan kaçınma hakkı ile ilgili başta üyelerimize yönelik olmak üzere açıklamalar yaptık, online söyleşiler düzenledik.

Salgının başladığı günden bugüne dek, diğer şubelerimizle koordineli olarak siperlik üretimine ve dağıtımına başladık. 30 bin adet hedefiyle başladığımız siperlik üretiminde toplam 25 bin adet siperliği sağlık emekçilerimize ulaştırdık.

Bunun yanı sıra MMO İstanbul Şubesi olarak, karantina günlerini mesleki gelişimleri için avantaja dönüştürme amacıyla üyelerimiz için 60’a yakın ücretsiz video konferans gerçekleştirdik ve 11 bin üyemizin katılımını sağladık. Video konferanslarımız ücretsiz olarak yayımlanmaya devam ediyor. Bu süreçte bize destek olan ve MMO Üye Dayanışması Ağı’na katılarak ücretsiz eğitim veren eğitmenlerimize ayrıca teşekkür ediyoruz.

Burada saydığımız ve sayamadığımız pek çok konuda üyelerimiz ve halkımız için çalışma yürütmeye devam edeceğiz.

Bilimi ve tekniği, iktidarın ve sömürgenlerinin değil, emekçi halkın hizmetine sunmakta kararlıyız.