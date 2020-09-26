Android'de 226 uygulamadan şifre çalan zararlı bir yazılım keşfedildi

26 Eylül 2020 Cumartesi, 16:30

ThreatFabric isimli güvenlik şirketindeki araştırmacılar, dünya genelinde en çok kullanılan işletim sistemi olan Android işletim sistemini kötüye kullanabilen Alien isimli yeni bir kötü amaçlı yazılım keşfettiler.

226 UYGULAMADAN ŞİFRE ÇALABİLİYOR

Araştırmacıların açıklamasına göre Alien isimli bu yeni kötü amaçlı yazılım tamamen yeni bir yazılım değil. Alien, Cerberus adıyla bildiğimiz bir diğer kötü yazılımın geliştirilmiş versiyonu. Yeni yazılım, 226 uygulamada bulunan şifreleri ele geçirebiliyor.

Bu yazılım akıllı telefona bulaştığı takdirde yalnızca şifre toplamakla da yetinmeyebiliyor. Yazılım, çeşitli tehlikeli saldırıları da düzenleyebiliyor.

Araştırmacıların yaptığı paylaşıma göre şifrelerin ele geçirilebildiği o 226 yazılım arasında Twitter, Instagram ve Snapchat gibi popüler sosyal medya uygulamaları da bulunuyor. Araştırmacılar kötü amaçlı yazılımın telefonlara nasıl bulaştığını henüz bilmiyor.

Kaynak: Webtekno.com