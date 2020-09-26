Android'de 226 uygulamadan şifre çalan zararlı bir yazılım keşfedildi
ThreatFabric isimli güvenlik şirketindeki araştırmacılar, Android işletim sisteminde 226 uygulamadan şifre çalabilen zararlı bir yazılım keşfetti. Alien isimli yazılımın, aslında Cerberus isimli farklı bir yazılımın geliştirilmiş versiyonu olduğu belirtildi.
ThreatFabric isimli güvenlik şirketindeki araştırmacılar, dünya genelinde en çok kullanılan işletim sistemi olan Android işletim sistemini kötüye kullanabilen Alien isimli yeni bir kötü amaçlı yazılım keşfettiler.
226 UYGULAMADAN ŞİFRE ÇALABİLİYOR
Araştırmacıların açıklamasına göre Alien isimli bu yeni kötü amaçlı yazılım tamamen yeni bir yazılım değil. Alien, Cerberus adıyla bildiğimiz bir diğer kötü yazılımın geliştirilmiş versiyonu. Yeni yazılım, 226 uygulamada bulunan şifreleri ele geçirebiliyor.
Bu yazılım akıllı telefona bulaştığı takdirde yalnızca şifre toplamakla da yetinmeyebiliyor. Yazılım, çeşitli tehlikeli saldırıları da düzenleyebiliyor.
Araştırmacıların yaptığı paylaşıma göre şifrelerin ele geçirilebildiği o 226 yazılım arasında Twitter, Instagram ve Snapchat gibi popüler sosyal medya uygulamaları da bulunuyor. Araştırmacılar kötü amaçlı yazılımın telefonlara nasıl bulaştığını henüz bilmiyor.
Kaynak: Webtekno.com
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