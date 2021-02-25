Angela Merkel’den üçüncü dalga uyarısı
Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüsün mutasyona uğramış türlerinin artmasından dolayı salgında üçüncü dalganın oluşabileceği uyarısı yaptı.
Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine röportaj veren Merkel koronavirüs ile ilgili uyarılarda bulundu. Merkel, 2020'nin aralık ayı sonunda Almanya sağlık sisteminin acil durumun eşiğinde bulunduğunu hatırlatarak, bugün ise enfeksiyon sayıların çok daha düşük olduğuna ve Covid-19’dan kaynaklı ölümlerin de azaldığına dikkati çekti.
YENİ BİR KAPANMA GETİRMEMESİ İÇİN...
Covid-19 tedbirlerinin adım adım gevşetilmesinin düşünülebileceğini ifade eden Merkel, "Gevşetilme daha bulaşıcı olan mutasyonlar olmazsa nispeten kolay olabilir. Bunlardan (mutasyonlardan) dolayı şimdi üçüncü dalganın oluşabileceği, salgının yeni dönemine giriyoruz. İngiltere kaynaklı mutasyon daha agresif ve ilk ortaya çıkan virüsün yerini alacak. Üçüncü bir dalganın tüm Almanya’da yeni bir kapanmayı gerektirmemesi için şimdi akıllıca ve dikkatli bir şekilde ilerlememiz lazım" ifadelerini kullandı.
Salgını tamamen kontrol altına almanın birkaç ay daha süreceğini belirten Merkel, "Aşılar etkisini gösterirse, firmalar bize taahhüt edildiği gibi üretir ve tedarik ederlerse o zaman birkaç ay sonra sürü bağışıklığına çok yakın oluruz" değerlendirmesinde bulundu.
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