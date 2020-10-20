Ankara 2 No’lu Baro Kurucusu Adnan Oktar’ın avukatı çıktı

20 Ekim 2020 Salı, 02:00

Ankara’da ise kurulması için 2 bin imzanın toplanması gereken 2 No’lu Baro’nun, dört kişilik kurucular kurulunda avukatlar Aydın Akpınar, Eyüphan Korkmaz, Yakup Erikel ve Mehmet Hakan Yılmaz yer aldı. Erikel’in meslek yaşamı geçmişine ilişkin bazı detaylar ortaya çıktı.

Cumhuriyet’in ulaştığı belgelere göre, Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu Üyesi olan Bülent Arınç’ın uzun yıllar avukatlığını yaptığı bilinen Erikel’in, organize suç örgütü lideri Adnan Oktar’ın da bir dönem avukatlığını yaptığı belirlendi. Erikel’in, belli bir süre sonra “benim örgütle alakam yok” diyerek, davadaki sanık vekilliği kaydının silinmesini istediği öğrenildi. Öte yandan, Erikel’in, “örgütle alakam yok” diyerek dosyaya dilekçe vermesine karşın, süreci arka planda yürüttüğü de iddia edildi. Deniz Feneri Derneği’nin kuruculuğunu yapan Erikel, bir dönem Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek’in kurucu başkanı olduğu Ankaraspor’un yönetim kurulu üyeliğinde de bulundu.