Ankara Baro Başkanı: Ankara'da 2 No'lu baroya destek vermeyen kamu avukatları sürgün ile tehdit ediliyor

03 Şubat 2021 Çarşamba, 10:49

AKP ve MHP’nin desteğiyle getirilen ‘çoklu baro’ için 5 binin üzerinde avukatın bulunduğu illerde 2 bin avukatın imzasıyla ikinci baro kurulabiliyor. Ankara’da ise 2 bin imza halen bulunamadı. Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan’ın başkentteki kamu avukatlarının sürgünle tehdit edildiğini ifade ederek, “Ankara’da kamu avukatlarına baskı yapılmaya başlandı. Ankara’daki kamu avukatları bize anlattılar. ‘İmzalamazsanız, sonuçlarına katlanırsınız’ şeklinde baskıdan bahsediyoruz. Bütün bakanlıkları böyle bir baskının bulunup bulunmadığını sorduk, bazı bakanlıklar yanıt verdi. ‘Böyle bir şey yok’ dedi. Son dönemde kamu avukatları üzerinde ciddi bir baskı başladığını öğrendik. Yine aynı şekilde taşraya gönderme baskısı dahil olmak üzere ciddi bir mobbing noktasında Ankara’da kurulacak 2 No'lu baroya geçiş dilekçeleri önlerine bırakılıyor. Aslında bu süreç baroların bölünmesinin ne anlama geldiğini ifade ediyor” diye konuştu.

Sağkan’ın açıklamasından satır başları şöyle:

İKİNCİ BARO KURULAMADI

Temmuz ayından bugüne geçen 7 aydan fazla süre içinde Ankara’da bir baro kurulmadı çünkü meslektaşlarımızın böyle bir ihtiyacı yok. Aslında yasanın gerekçesinin gerçeklikle bağdaşmadığı çok net ortaya konuldu. Ekim ayında tüm baroların genel kurullarını yapması gerekiyordu fakat Yüksek Seçim Kurulu bir karar verdi. ‘Siyasi partilerin genel kurullarını yapabilirler fakat barolar yapamaz’ gibi çok garip bir karar verdi. Barolar genel kurullarını yapamadılar. O zaman da söylemiştik, bu karar siyasi bir karardır. Pandemi gerekçe gösterilerek aslında 2 No'lu barolar kurulma sürecini yürütmek açısından alınmış bir karardı. Daha dün iktidar partisini ilk kongrelerinde kapalı salonlardaki kalabalıkları gördük ve pandeminin mevcut halinde baroların genel kurullarının ertelenip, siyasi partilerin kongrelerini yapmaları sağlık gerekçesine dayanmıyor.

23 AVUKATA SORUŞTURMA

Baro başkanlarının Ankara’ya girişine engel olanlar hakkında Ankara Adliyesi’nde yapacağımız suç duyurusuna meslektaşlarımızı çağırdık. Gelen meslektaşlarımızla birlikte o gün engellenen baro başkalarının suç duyurusu dilekçelerinin altına imza alarak, bu dilekçeleri savcılığa vermekten ibaret olan bir tepkimize çok ciddi polis müdahalesiyle karşılaştık. Bunu geçtiğimiz son iki gündür Boğaziçi eylemlerinde de görüyoruz. Kimse konuşmasın, kimse haklı olduğu bir konuda dahi tepkisini ortaya koymasın, tek bir ses çıksın bekleniyor. Avukatlara bunu yaptıramazsınız. O gün baro başkanlarına ve avukatlara yapılan baskının, aradan seçilen 23 avukata dönük bir soruşturmayla vücut bulduğunu gördük. 23 meslektaşımız birileri için tüm avukat toplumuna gözdağı vermek için seçilmiş kişiler olabilir ama bizler açısından onurlu meslektaşlarımızdır. Yanlarında olacağız.

YARGI REFORMU

Bizim siyasal iktidarlardan beklentimiz, yanlış yapıldığı zaman yanlışın kabul edilip geri dönülmesidir. Ancak mevcut siyasal iktidardan bunu beklediğimizi söyleyemem. Bir yanlışı kabul etmiyorlar, haliyle de düzenleme yapmayacaklardır. Ancak şunu ifade edeyim 3-4 yıldır en az 3 sefer dillendirildi. Baktığınızda toplantı ve gösteri yürüyüşüne tahammül edemeyen, ifade hürriyetinin tamamen sınırlandırıldığı, basın özgürlüğünün yok edildi, gözaltların gözdağına dönüştüğü, tutuklamanın tedbir olmaktan çıkarıldığı noktada böyle bir anlayıştan reform bekleyemezsiniz. Bu söylediğimizin gerçek olmadığının ortaya çıkması için tek bir düzenleme yapmaları yeterli. Hakimler Savcılar Kurulu’nun yapısını düzenlesinler, Adalet Bakanlığı’nın doğal başkanlığını çıkarsınlar, siyasi iktidar baskısını kaldırsınlar, hakim ve savcıları özgür bıraksınlar, bu reformdur zaten.

YENİ BİR ANAYASA’DA MESLEK KURULUŞLARI NE OLUR?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının bağlayıcılarının tartışıldığı, tanınmadığı, Anayasa Mahkemesi kararlarının yerel mahkemeler tarafından uygulanmadığı noktada, bu ülke hukuk devleti olma vasfını tamamen kaybetmiş demektir. Bir anayasa değişikliğinden bahsetmeniz için mevcut uygulanır bir anayasanız olması gerekmektedir. Bizim Anayasamız şu anda uygulanır bir anayasa değildir. Bunun için anayasa değişikliğinden bahsedemeyiz. Bu konunun gündem değiştirmeye yönelik bir çaba.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ’NDE OLASI DEĞİŞİM

Türkiye Barolar Birliği, 50 yıllık çizgisini son dönemde kaybetti. Türkiye’deki hukuk devleti, yargı bağımsızlığı, insan hakları mücadelesine çok ağır bir darbe vurulmuştur. Birliğin bu mücadeleden sapması savunmayı da güçsüzleştirmiş, yargı bağımsızlığının en büyük teminatı olan savunma bağımsızlığını da ciddi manada tahrip etmiştir. (Metin Feyzioğlu) Bir kişinin başarılı olup olamayacağını konuşmak istemiyorum, şunu söylemek istiyorum. Türkiye hukuk devleti çizgisine hızla ilerlemek istiyorsa Türkiye Barolar Birliği’nin bu yapıdan acil şekilde kurtulması gerekmektedir.