Ankara Barosu’dan Feyzioğlu açıklaması: ‘Avukatların sorunlarıyla ilgili sadece yarım iş günü verdi’

08 Aralık 2020 Salı, 20:03

Türkiye Barolar Birliği (TTB) Başkanı Metin Feyzioğlu, yargıda yapılacağı duyurulan ‘reformla’ ilgili Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile görüştü. Ankara Barosu ise Feyzioğlu’nun avukatların sorunları konusunda samimi olmadığını açıkladı. Barodan yapılan yazılı açıklamada, TBB tarafından 4 Aralık Cuma günü gönderilen yazıda avukatların sorunlarıyla ilgili görüş ve önerilerin en geç 7 Aralık Pazartesi günü saat 14.00’a kadar iletilmesinin istendiğini belirterek, “Bu yarım iş günlük süre, Adalet Bakanlığı’nın uygun gördüğü bir zaman dilimi ise, bu durum baroların görüşlerinin sadece kağıt üzerinde alındığını ve bir prosedürün tamamlanması arzusundan ibaret olduğunu gösterir” denildi.

TBB’nin verdiği yarım iş günlük süreye ilişkin “TBB’nin barolara ve daha da önemlisi meslek sorunlarına bakışını ortaya koymaktadır ki bu halde meslek sorunlarımızın en başına TBB’nin bu bakış açısını koymak gerekir” değerlendirmesi yapılan açıklamada, yargı reformundan avukatların beklentisi şöyle sıralandı:

“Yeni hukuk fakültesi açılmaması, kontenjanların düşürülmesi, mevcut fakültelerden eğitim kalitesi düşük olanların bu standartlarının yükseltilmesi için çalışma yapılması, fakültelerin belirli bir seviyeye ulaşamamaları halinde yeni öğrenci alımları engellenmeli. Avukat, hakim, savcı ve noterlik için üniversite bitiminde uygulanacak devlet sınavının yanında avukatlık stajı bitiminde TBB tarafından avukatlık sınavı yapılmalı. Bazı davalar yönünden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ndeki bedelin avukata yatırıldığını gösterir banka dekontu ve serbest meslek makbuzunun dava şartı olmalı. Avukat vekaletnamelerinin avukat/baro tarafından düzenlenebilmeli. HSK’nın yapısının değiştirilerek siyasi iktidarın etkisinden kurtulmasını sağlayacak düzenlemelerin yapılmalı. Bu kapsamda Adalet Bakanı’nın HSK’da yer almasının son bulması, üyelerin seçilmesinde TBMM’de nitelikli çoğunluk aranmalı.''